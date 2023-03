Il lavoro di sacrificio su Lobotka ha sfinito Immobile, flessore sofferente e caviglia gonfia (CorSport)

Sarri lo risparmierà contro l’Az Alkmaar. Non si possono correre rischi, oggi il tecnico deciderà se portarlo in panchina

Il lavoro incessante per chiudere gli spazi a Lobotka, durante Napoli-Lazio, ha affaticato Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste è uscito dallo stadio Maradona con una sofferenza al flessore e una caviglia gonfia. Il Corriere dello Sport scrive che Sarri lo farà riposare contro l’Az Alkmaar. Oggi il tecnico deciderà se portarlo in panchina.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Sono scattate misure di soccorso, precauzione e protezione per Immobile, prima di finire di sfinirlo. Ieri è rimasto in palestra con Casale (dolorante ad un ginocchio). Gli allarmi, i dolorini, gli affaticamenti, le fitte non sono più trascurabili per Ciro. E’ uscito da Napoli con un flessore sofferente e una caviglia gonfia. Sarà risparmiato contro l’AZ Alkmaar, oggi si deciderà se portarlo in panchina”.

“non si possono correre più rischi, lo sa anche lui. Paga uso e strauso di tanti anni. Sta rigiocando sempre, un’altra volta. Dopo la partita di Cluj (su un campaccio) ha fatto altri 90 minuti contro Sampdoria e Napoli, nel giro di 5 giorni. In Romania, per quanto il risultato fosse in bilico, nel finale poteva essere risparmiato. Al Maradona negli ultimi 15 minuti non riusciva più a pressare. Il lavoro di sacrificio su Lobotka era stato incessante, sfibrante. Sarri non riesce a gestire Ciro diversamente e non basta concedergli un giorno di riposo in più evitandogli il campo dopo le partite. Lo stop di ieri non è dovuto ad un infortunio vero e proprio, è stato deciso per evitarne altri”.

Nel mese di marzo, oltre all’andata e al ritorno contro l’AZ, la Lazio dovrà sfidare il Bologna e la Roma. Non ci si può permettere passi falsi.

