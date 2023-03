Gli ex giocatori dell’Arsenal del 2004 si riuniscono, ma alcuni sono irriconoscibili

Nella foto si riconoscono facilmente Henry, Cole e Viera, per gli altri il tempo li ha reso irriconoscibili

Gli ex giocatori dell’Arsenal del 2004 fanno una rimpatriata dopo 19 anni e alcuni di loro sono irriconoscibili. La foto postata dall’ex centrocampista Pires su Instagram è diventa virale. La squadra allora guidata da Arsene Wenger aveva in Thierry Henry la sua stella, ma composta da grandi giocatori come lo stesso francese e Patrice Viera, passato anche in Serie A prima alla Juventus e poi all’Inter. Parte dei presenti sono anche gli ultimi vincitori dell’ultima Premier League, dove dalle parti d’Emirates augurano possa tornare a festeggiare quest’anno.

La foto mostra il tempo che passa e fa rimpiangere l’Arsenal degli “invincibili” in una nostalgia per un calcio ormai lontano. Quei Gunnners riuscirono a spadroneggia sia in Inghilterra che in Europa, arrivando in finale di Champions League, nel 2006, arrendendosi solamente al Barcellona di Ronaldinho.

