Elmas protagonista della Nord Macedonia, segna il primo gol contro Malta VIDEO

La Macedonia del Nord batte 2-1 Malta nel match valido per il Gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Elijf Elmas , mezz’ala del Napoli, è stato il protagoinista della gara. Il giocatore ha sbloccato il punteggio al 66’: cross in area per Miovski che di testa prolunga per Elmas che è bravissimo ad agganciare il passaggio e a battere Bonello. Sei minuti più tardi il gol del raddoppio: Bardhi pesca Churlinov all’interno dell’area, tiro preciso che si insacca sulla destra alle spalle del portiere. Malta accorcia le distanze all’86’ con Yannick ma non basta, vince la Macedonia.

Con ustedes el GOLAZO de ELMAS muchachos, se emociona la redonda, se enorgullese la caprichosa, SONRIE LA OVALADA MACEDONIA DEL NORTE 1 – MALTA (🤏🏼) 0 pic.twitter.com/5RqmiVanIm — Mecedonia del Norte 🇲🇰 ❁ (@macedodelnorte) March 23, 2023

Gol e vittoria per il centrocampista del Napoli che si piazza sopra l’Italia in classifica, considerata la sconfitta degli Azzurri di Roberto Mancini al ‘Maradona‘ contro l’Inghilterra. La prima partita tra Macedonia e Italia in questo girone di qualificazione a Euro 2024 si giocherà il 9 settembre 2023.

