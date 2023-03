Djokovic salta anche il Master 1000 di Miami, nessuna esenzione per il vaccino anti Covid

Il direttore del torneo di Miami: «Vorremmo avere i migliori giocatori. Abbiamo parlato con il governo, ma la decisione non è nelle nostre mani»

Lo scrive l’Equipe che ricorda come Djokovic non ha giocato nemmeno gli Indian Wells per lo stesso motivo. Il tennista serbo non è vaccinato contro il Covid-19 e aveva chiesto un’esenzione in merito al suo stato vaccinale proprio per poter disputare il torneo in terra statunitense. Il problema creò un certo clamore mediatico nel 2022, in occasione dell’Australian Open.

Dopo gli Indian Wells, Djokovic è costretto a saltare anche il Masters 1000 di Miami. A nulla è servito il supporto di diverse personalità istituzionali americane. Scrive il quotidiano francese:

“Il supporto degli organizzatori degli US Open, della Federazione americana o del Governatore della Florida Ron DeSantis non avrà dunque cambiato nulla. Dopo aver saltato Indian Wells, Novak Djokovic non gareggerà neanche al Masters 1000 di Miami, bocciato all’ingresso negli Stati Uniti, i cui regolamenti restano rigidi per quanto riguarda il Covid-19“.

Ancora oggi, chi non è vaccinato contro il Covid-19 non può fare ingresso negli Stati Uniti. E questo vale anche per un campione di tennis, numero 1 al mondo nel ranking Atp.

A confermare la notizia è stato il direttore del torneo di Miami, James Blake:

«Abbiamo provato a supportare la richiesta di Novak Djokovic, che voleva ottenere un esonero, ma non ci siamo riusciti. Siamo uno dei tornei più importanti del mondo e vorremmo avere i migliori giocatori per il torneo. Abbiamo fatto tutto il possibile, cercato di parlare con il governo, ma la decisione non è nelle nostre mani».

