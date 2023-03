De Ketelaere: «L’esperienza al Milan? Deludente. Ma non vado ad allenarmi piangendo»

A Het Laatste Nieuws: «Nuovo ambiente, un livello di calcio più alto, occorre adattarsi a molte cose. Ma non guardo come mi giudicano gli altri»

Il calciatore del Milan, Charles De Ketelaere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Het Laatste Nieuws in cui dichiara che il suo periodo in rossonero è stato deludente. De Ketelaere è considerato uno dei più grandi flop del mercato estivo del Milan.

Nell’intervista gli viene chiesto di descrivere la sua esperienza al Milan fin qui. Risponde senza pensarci su nemmeno un momento. La definisce deludente, negativa, e attribuisce la negatività a diversi fattori, dal nuovo ambiente al livello di calcio più alto della Serie A. Dice che ci sono molte cose a cui occorre adattarsi.

«Deludente. Negativo. Sicuramente non quello che mi aspettavo. Dopo una buona stagione al Bruges e il trasferimento al Milan, dove sono ancora indietro, avevo sperato di essere più importante. Come mai? Non c’è una ragione. Un nuovo ambiente, un livello di calcio più alto. Occorre adattarsi a molte cose».

Il centrocampista è stato ben accolto dai media a San Siro, con un assist alla sua prima apparizione in campo. De Ketelaere dice che non dà importanza ai giudizi degli altri sulle sue prestazioni. Guarda alle sue performance con occhi distaccati.

«Ma quella partita non è stata molto migliore delle partite successive, che sono descritte come molto cattive. Guardo la mia performance attraverso i miei occhi neutri. Non guardo a come gli altri giudicano le mie partite».

De Ketelaere aggiunge che ad ogni modo non va certo ad allenarsi piangendo tutti i giorni. E che a casa sua non si discute delle statistiche, non sono poi così importanti.

«Non vado ad allenarmi tutti i giorni piangendo. A casa le mie statistiche non sono un tema di discussione. Se diventerò un giocatore importante al Milan, diventerò anche un giocatore importante a livello internazionale».

