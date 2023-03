Con il Milan Spalletti confermerà i titolarissimi, nonostante le fatiche dei nazionali (Gazzetta)

Il turn over è rimandato alle partite con Lecce e Verona, che precederanno i quarti di Champions. La rosea la definisce “una diversa gestione del turnover”

Contro il Milan, domenica, Luciano Spalletti schiererà il Napoli dei titolarissimi, scrive la Gazzetta dello Sport, senza contare la stanchezza dei Nazionali appena rientrati a Castel Volturno. Il tecnico applicherà il turnover nelle partite con Lecce e Verona, ovvero quelle che precederanno i confronti col Milan in Champions League, per i quarti di finale. La Gazzetta definisce quella di Spalletti una diversa gestione del turn over, qualcosa che sarà ricordata quando sarà celebrato lo scudetto, a breve. Il turn over è stato minimizzato da una preparazione calibrata, che ha assicurato continuità di rendimento alla squadra.

La rosea scrive:

“Luciano Spalletti sembra orientato a confermare i titolarissimi, come sempre, nonostante le fatiche dei nazionali e alcuni rientri ritardati. Più probabile che il tecnico toscano conceda riposi nelle partite che precederanno gli incroci di Champions con i rossoneri: contro Lecce e Verona. Quando, presto, racconteremo i segreti della trionfale stagione del Napoli, inseriremo anche una diversa gestione del turnover, minimizzato da una calibrata preparazione, pausa mondiale compresa, che ha assicurato una continuità di rendimento superiore alla concorrenza. Inoltre, l’allegria di gioco educata da Spalletti e la perfetta organizzazione di una squadra sempre corta e compatta hanno neutralizzato la fatica durante i match. La panchina è stata determinante (vedi il gol di Simeone a San Siro), ma più come varianti di gioco che come turnover preventivo”.

Pioli, dal canto suo, sembra orientato ad abbandonare la difesa a 3. All’andata, il Milan perse 2-1, Pioli provò ad ingabbiare Kvara ma gli riuscì solo fino ad un certo punto. Replicherà la strategia?

