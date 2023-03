Spalletti prende tempo: non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo di De Laurentiis (Il Giornale)

Il tecnico teme che la straordinaria annata del Napoli non sia ripetibile e riflette sulle possibili cessioni dei big. Accetterebbe l’offerta di un top club europeo

Marcello Di Dio scrive del rinnovo di Luciano Spalletti con il Napoli su Il Giornale. Il tecnico non ha ancora risposto alla proposta di prolungamento che gli ha presentato il presidente del club, Aurelio De Laurentiis. Per ora è interessato solo a chiudere al meglio campionato e Champions. Riflette sul futuro, soprattutto teme due cose: che l’esperienza di quest’anno sia difficilmente ripetibile e, soprattutto, la possibile cessione dei big del Napoli. Se arrivasse una mega offerta da un club europeo, Spalletti potrebbe accettare.

Il quotidiano scrive:

“Il contratto del tecnico scadrà formalmente a giugno, ma la società al momento della firma nell’estate 2021 si riservò la possibilità di far scattare unilateralmente un’opzione per la stagione 2023/24. Rimanere in scadenza o

rinnovare è però un’altra storia che Spalletti sta provando a posticipare il più possibile. De Laurentiis ha già avviato la trattativa per il rinnovo del contratto, ma la proposta non ha ancora ricevuto risposta. Cosa potrebbe spingere dunque il tecnico toscano lontano da Napoli? Un’offerta choc da un top club europeo, ad esempio, anche se al momento non sarebbe all’orizzonte. Poi l’idea che la magia di questa stagione, con risultati inattesi alla vigilia quando molti big avevano lasciato Napoli, possa non ripetersi. L’allenatore mette in conto pure la minaccia di

qualche cessione illustre: il futuro di Osimhen, arrivato a una quotazione di 100 milioni, è ancora da scrivere, con Bayern e Manchester United pronte alla mega-offerta pur di averlo in estate, tanto che il club azzurro e i suoi uomini mercato si stanno muovendo da tempo per trovare il possibile sostituto. E i Red Devils hanno messo gli occhi anche su Kim, che ieri ha dovuto chiedere ai tifosi sudcoreani per alcune dichiarazioni che sembravano privilegiare il club alla Nazionale”.

Ieri, intanto, è arrivata la notizia del rinnovo imminente di Kvaratskhelia, con aumento dello stipendio.

“Il Napoli avrebbe pianificato la sua cessione solo a partire dall’estate 2024 e la cifra di partenza non sarà inferiore a 100 milioni di euro dato che non ci sarà clausola rescissoria”.

