Champions League, se il Napoli arrivasse in semifinale avrebbe all’attivo 91 milioni di euro

Finora il Napoli ha incassato 77,9 milioni, il passaggio di turno ne aggiungerebbe altri 12,5. Qualora arrivasse in finale il bottino sarebbe di circa 107 milioni

Il sorteggio di Champions League garantirà ad almeno una delle tre squadre italiane in Europa l’accesso alla semifinale. Ai quarti di finale l’Inter affronterà il Benfica, mentre il Napoli avrà come avversaria il Milan. Le possibilità di un’italiana in finale non sono poi così remote, dato il responso dell’urna di Nyon. Quanto potrebbero incassare un’italiana nel caso arrivasse in finale di Champions League? Calcio&Finanza fa i conti in tasta alla competizione europea e alle squadre di Serie A.

Finora il Napoli ha incassato 77,9 milioni di euro, il Milan 71,41 e l’Inter 68,55. Questi numeri sono destinati ad aumentare, almeno per una delle tre, che aggiungerebbe al bottino Champions altri 12,5 milioni. L’arrivo in finale vorrebbe dire aggiungere altri 15,5 milioni di euro e in caso di vittoria altri 4 milioni e mezzo di bonus.

Le squadre italiane quindi avrebbero un’ulteriore entrata di 28 milioni di euro (escluso il bonus vittoria) senza contare gli incassi del botteghino. La somma finale porterebbe il Napoli a 106 milioni totali, Milan 100 e Inter 97. Soldi che farebbero da trampolino di lancio per provare a consolidarsi tra le migliori squadre d’Europa e che permetterebbero di creare un nuovo ciclo in modo da essere competitivi con qualunque formazione del panorama europeo, magari provando a prendere anche 4,5 milioni euro in più che darebbero lustro e vittoria ad un calcio italiano sempre più in crisi.

