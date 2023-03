“Bruno Fernandes ieri sembrava un bambino di sei anni” (The Athletic)

Pessima prestazione nel 7-0 subito dal Liverpool: «Ha protestato, simulato, spintonato un guardalinee, tentato di rifilare un calcio a un avversario»

La stampa inglese parla della sconfitta del Manchester United per 7-0 contro il Liverpool. Un risultato che ha già fatto la storia della Premier League e secondo il Telegraph stamperanno delle magliette su questa partita. Ma il colpevole principale sembra essere Bruno Fernandes.

Ad analizzare in profondità la sconfitta è The Athletic. Il quotidiano analizza la partita del portoghese e il suo atteggiamento.

“Fernandes ieri si è comportato come un bambino di sei anni particolarmente immaturo, si lamentava con chiunque era vagamente a portata d’orecchio, ha finto di essere colpito in faccia, ha spinto un arbitro, ha tentato di sfogare le sue meschine frustrazioni sul ginocchio di un avversario e alla fine è sembrato arrendersi senza combattere.”

Il primo fallo, il portoghese lo ha commesso al decimo secondo di gioco. Dopo cinque minuti sono iniziate le lamentele:

“Nei confronti dei suoi compagni di squadra, del personale della panchina dello United, degli ufficiali di gara e di chiunque fosse nelle vicinanze.”

Bruno Fernandes ha alzato i toni anche con gli arbitri. Il primo episodio all’inizio del secondo tempo, quando il centrocampista dei Reds Devils ha protestato per un contatto in area con Allison:

“Non c’erano prove di contatto tra lui e Allison, ma ciò non gli ha impedito di urlare contro il guardalinee per circa un minuto, concentrandosi sulla presunta ingiustizia piuttosto che difendere mentre il Liverpool attaccava.”

Ha anche messo le mani addosso all’arbitro di linea ma, stranamente, non è stato neanche ammonito:

“Forse questo assistente arbitro si è solo dispiaciuto per lui. Forse era così sorpreso di essere stato spintonato che non ha reagito fino a quando non è stato troppo tardi. Forse non pensava che fosse una spinta sufficiente meritevole di un’ulteriore punizione.”

Così come l’atteggiamento del portoghese è stato pessimo, anche la sua prestazione lo è stata:

“Ha tirato due volte, e nessuno delle due in porta. Ha creato a malapena qualcosa: l’unica vera scintilla è stata la palla filtrante per Rashford, ma il punteggio era già sul 4-0.”

Il peggio lo ha combinato all’81’, quando ha provato a rifilare un calcio a Bajcetic senza però riuscirci:

“Il portoghese non è riuscito a togliergli la palla, quindi ha invece scalciato Bajcetic, sfogando la sua frustrazione su un giocatore di 18 anni. Però lo ha mancato. Oppure lo ha toccato lievemente senza riuscire a fermarlo.”

Bruno Fernandes Crying vs. Liverpool pic.twitter.com/0eFyx6OCKh — CF Comps (@CF_Compss) March 6, 2023

