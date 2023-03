Il Liverpool umilia il Manchester United: 7-0. Il Telegraph: “Stamperanno magliette sul match”

Primo tempo 1-0, poi il tracollo. Per Salah doppietta di destro. Ten Hag e i suoi annientati. “Sconfitta traumatica e imbarazzante”

L’umiliazione è servita. Il Liverpool ha annientato il Manchester United: 7-0 in una domenica storica per il calcio inglese. Scrive il Telegraph:

Ci sono alcune sconfitte che sono così traumatiche che mangiano il tessuto di una squadra; di un club; di un’istituzione. Non solo il risultato o il modo in cui è maturato, ma anche per l’avversario che lo infligge.

La realtà per il Manchester United è che questa umiliazione è stato il peggior incubo possibile. Potrebbe, se non stanno attenti, far deragliare la loro stagione. È stato così brutale. È stato così imbarazzante.

Hanno perso 9-0 in totale contro il Liverpool la scorsa stagione e quel punteggio sarebbe potuto essere ripetuto in un horror di 90 minuti. Questo resterà a lungo nella memoria; questa vittoria sarà giustamente utilizzata dal Liverpool per sfottere lo United per i decenni a venire. T-shirt saranno stampate su questo risultato.

Lo United ha perso 7-0 prima-ma solo nel 1930. E non a Liverpool.

E dire che la partita era sullo 0-0 fino al 43esimo. L’ha sbloccata Gakpo. Poi, nella ripresa, il tracollo dello United. Doppietta di Darwin Nunez, doppietta di Gakpo, doppietta di Salah di destro e gol finale di Firmino.

Lo United resta terzo in classifica a 49 punti, il Tottenham è quarto con 45 (ma ha una partita in più), poi c’è il Liverpool con 42.

