«Balzaretti rifiutò Milan e Napoli per stare vicino alle figlie»

Eleonora Abbagnato al CorSera: «Quando ci siamo conosciuti, la prima cosa che mi ha detto è che loro erano la sua priorità».

Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’étoile Eleonora Abbagnato parla di suo marito, l’ex calciatore Federico Balzaretti. I due sono sposati dal 2011. Hanno due figli, Julia di 10 anni e Gabriel di 8, ma con loro vivono anche le due figlie che Federico Balzaretti ha avuto dal primo matrimonio e delle quali ha l’affidamento esclusivo: Lucrezia, 17 anni e Ginevra di 14. La Abbagnato racconta che per stare accanto alle due figlie, Balzaretti rifiutò le offerte di Milan e Napoli.

«Non mi piace che mi chiamino mamma, però sì la piccola mi chiama mamma, la grande mi chiama Ele. Aveva un anno e mezzo quando l’ho vista la prima volta. È legatissima a Federico, che è un padre fantastico. Ed è stato sincero fin dal primo giorno. La prima cosa che mi ha detto, il giorno che ci siamo conosciuti (attraverso Nino, un amico comune che fa il parrucchiere), è che la sua priorità erano le figlie. Io ero guardinga, era diventato padre così giovane, a 21 anni… Ho saputo dopo che per le figlie aveva rinunciato a trasferirsi al Milan e al Napoli. Federico lo risposerei ogni mese».

La Abbagnato racconta Federico Balzaretti e le differenze che ci sono nella coppia.

«Abbiamo gli stessi valori, è un uomo d’altri tempi, ma lui per temperamento è più riservato, io sono ordinata in maniera ossessiva. Se qualcuno mi sposta un oggetto vado fuori di testa, i vestiti nei cassetti sono disposti per colore, il rosso col rosso e via dicendo. Sono maniacale anche nelle docce: ne faccio tre al giorno».

