Alonso a 41anni potrebbe aprire la stagione di F1 con una pole position

Sulla Aston Martin, potrebbe fare la pole a 20 anni dalla prima. All’epoca non c’era l’Iphone, Internet era agli inizi e LeBron debuttava in NBA

La stampa spagnola negli ultimi giorni non fa che parlare di Alonso e, a ben vedere non lo fanno così a casa. C’è il “rischio” che il 41enne, pilota dell’Aston Martin possa iniziare la stagione di F1 con il botto, in senso figurato ovviamente.

Oggi pomeriggio è tempo di qualifiche e stando ai dati raccolti durante i test e durante le prove libere, il buon vecchio Fernando è in lizza per conquistare la pole position. Certo, davanti c’è l’osso duro olandese, quel Verstappen che da due anni a questa parte è diventato un cannibale. Zero errori, meno spericolato, più calcolatore e di conseguenza più vincente.

Ma la Aston Martin si è presentata quest’anno con l’intenzione di sorprendere tutto il paddock. Ma è meglio andare con ordine. Marca ricorda la prima pole position di Alonso e quando l’ultima:

“Alonso è tra i favoriti per la pole position nel primo Gran Premio della stagione. Sarebbe un record per le statistiche della F1, che non contemplano un polesitter di 41 anni dai tempi di Nigel Mansell in Australia 1994. Una pole d’altri tempi perché c’è talmente tanta distanza tra il primo e l’ultimo, 20 anni. Allora non c’era l’Iphone, Internet era ancora agli inizi, Nadal aveva tre anni per vincere il Roland Garros, LeBron James debuttava in NBA.”

Tornando alla monoposto finanziata da Lawrence Stroll, Marca rivela che la compagnia petrolifera saudita Aramco avrebbe finanziato parte dei costi. Iniziato come una semplice sponsorship, Stroll e Aramco sono finiti per investire insieme nel campionato di F1. La Aramco è la “società gestita dal governo dell’Arabia Saudita, Paese da cui il Fondo per gli investimenti pubblici (PIF), guidato dal principe ereditario Mohammed bin Salman, ha acquistato il 16,7% di Aston Martin nel luglio 2022 oltre a fornire un’iniezione di capitale di 647 milioni di euro, secondo i media specializzati.“

