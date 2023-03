Al Napoli basterà vincere le 8 partite in casa per lo scudetto aritmetico (Gazzetta)

Le milanesi possono arrivare al massimo a 89 punti. Perdendo al Maradona, arriverebbero a 86, quindi il Napoli sarebbe irraggiungibile

La Gazzetta dello Sport fa il conto dei punti che bastano al Napoli per avere la matematica certezza dello scudetto con qualche giornata in anticipo. Alla squadra di Spalletti “basterà”, scrive, vincere le 8 partite in programma allo stadio Diego Armando Maradona.

“Al Napoli basterà vincere le 8 partite in casa per vincere aritmeticamente lo scudetto. Considerando che le milanesi possono arrivare al massimo a quota 89, agli azzurri per assicurarsi il titolo bastano i 24 punti disponibili in casa. Perché battendo tutti, fra gli avversari che saranno ospitati al Maradona ci sono le milanesi: perdendo rossoneri e nerazzurri arriverebbero al massimo a quota 86. Quindi con i 65 attuali più i 24 “casalinghi” il Napoli diventerebbe irraggiungibile. Intanto i tifosi continuano a far calcoli. Se resteranno i 18 punti di vantaggio al momento la partita dell’aritmetica certezza sarebbe quella in Friuli con l’Udinese il 3 maggio, ma se dietro continuano a zoppicare si potrebbe festeggiare il prossimo mese di aprile”.

L’apporto del pubblico napoletano potrebbe essere determinante per spingere la squadra di Spalletti alla vittoria.

