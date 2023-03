“A Parigi hanno paura che Al-Khelaifi si stanchi di investire nel Psg” (L’Equipe)

La speranza è che “disimpegnarsi dal Psg o ridurre gli investimenti sembrerebbe un’ammissione di fallimento per il Qatar”

L’Equipe fa il punto sull’eliminazione del Psg dalla Champions League in seguito alla doppia sconfitta contro il Bayern Monaco. Il quotidiano francese aggiunge che adesso i leader della squadra avranno del tempo per capire come reagire la prossima stagione mentre la proprietà pensa ad acquisire il Manchester United:

“Tra una riunione e l’altra, i leader avranno il tempo di riflettere su ciò che accadrà dopo, sulla costruzione di una nuova forza lavoro, anche sul futuro di Christophe Galtier. Come sarà il Psg la prossima stagione? In Qatar, non rischiano a stancarsi di investire così tanto per così pochi risultati mentre Doha spera di prendere il controllo del Manchester United?”.

A Parigi hanno paura che, dopo l’acquisizione del Manchester United, la proprietà inizierà a ridurre gli investimenti nel Psg declassandolo a mero club satellite:

“Una domanda ossessiona Parigi, che non sembra trionfare in Europa: cosa potrebbe succedere se i proprietari inizieranno gradualmente a ridurre gli investimenti nel Psg per puntare sul Manchester? Per riassumere: e se il PSG diventasse un club satellite dei Red Devils?”.

L’Equipe rassicura affermando che questa non dovrebbe essere la volontà della proprietà qatarina perché sarebbe come ammettere un fallimento:

“Disimpegnarsi dal Psg o ridurre gli investimenti investirci sembrerebbe un’ammissione di fallimento per il Qatar, che si esporrebbe alle critiche dei nemici di Abu Dhabi, i proprietario del Manchester City, e a quelli dell’Arabia Saudita, che ha appena acquistato il Newcastle. Infine, l’emiro Tamim bin Hamad al-Thani è un tifoso del Psg”.

