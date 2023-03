A Napoli non si parla più di designazioni e arbitraggi, è un altro grande merito di Spalletti (Gazzetta) 

Spalletti ha un approccio diverso con l’ambiente rispetto a Sarri, che spesso cadeva in visioni vittimistiche come lo scudetto perso in albergo

Sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita dedica un lungo pezzo al confronto tra il Napoli di Sarri e quello di Spalletti. Sono tanti gli elementi di diversità, nonostante la bellezza di entrambi: dalla maggiore verticalità del gioco di Spalletti alla diversa fisicità della squadra. Il Napoli di Spalletti ha 5 centimetri di altezza e tre chili in più rispetto a quello di Sarri.

C’è anche un richiamo alla differenza di gestione della rosa. Parlando di Sarri, la Gazzetta scrive:

“Il presidente allora lo accusava di non usare tutta la rosa. In effetti Sarri era legato ai “titolarissimi”, mentre Spalletti nella metodologia di allenamento coinvolge di più l’intero gruppo e il risultato poi si vede in campo, con il Napoli che trova sempre alternative e cambi efficaci senza perdere in continuità di rendimento, sconosciuta alla Lazio”.

Ma soprattutto, la Gazzetta pone l’accento sulla differenza di approccio con l’ambiente e sul fatto che oggi, a Napoli, non si discute più di arbitraggi e designazioni. Non ci sono più alibi. Ed è un altro grande merito di Luciano Spalletti.

“E poi c’è quell’approccio all’ambiente con Sarri che spesso cadeva in visioni vittimistiche, in commenti arbitrali, compreso il famoso scudetto “perso in albergo”. Oggi a Napoli non si parla più di designazioni e arbitraggi. E questo è un altro grande merito di Spalletti. Lucio è vicino all’incoronazione del nuovo regno del calcio napoletano che potrà essere duraturo, se resterà su quel trono. E non sarà un nuovo masaniello a fermarlo. Anche perché Sarri è nato a Bagnoli e Napoli gli è rimasta nel profondo del cuore. Domani che sia un inno alla bellezza, senza fischi e con passione”.

ilnapolista © riproduzione riservata