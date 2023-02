Ranking Uefa, la Francia rischia di perdere il quinto posto (Le Parisien)

“Dopo il fiasco di Nantes, Monaco e Rennes, la Francia si indebolisce nella classifica Uefa. Scendere di posizione avrebbe un impatto negativo nel 2024/25”

Le Parisien teme per il quinto posto nel Ranking Uefa della Francia. Dopo le eliminazioni delle squadre francesi in Europa League, il destino delle squadre francesi per le qualificazioni alle prossime coppe europee dipende da Nizza e Psg.

Scrive il quotidiano francese:

“Dopo il fiasco dei suoi tre club (Nantes, Monaco, Rennes), eliminate questo giovedì in Europa League, la Francia si indebolisce nella classifica Uefa. Scendere di posizione potrebbe avere un impatto negativo sulle squadre qualificate nel 2024-2025.”

La Francia si trova al quinto posto nel ranking, tallonata da Olanda e Portogallo. Nella nuova versione del regolamento Uefa, dalla stagione 2024/25 se la Francia confermerà il suo 5° posto, potrà qualificare tre squadre alla fase a gironi della Champions. Scalando di posizione, il numero di squadre si ridurrebbe a due con una terza che dovrà giocarsi i turni di qualificazione.

Scenario ancora peggiore in caso di 7° posto: una sola squadra qualificata. Chiarisce meglio la situazione le Parisien:

“La Francia ha 60.331 punti, con solo 3.031 punti di vantaggio sugli olandesi e 5.615 sui portoghesi. Un vantaggio che potrebbe diminuire ulteriormente visto che il Portogallo ha ancora tre squadre qualificate (Benfica e Porto in Champions League e Sporting in Europa League). L’Olanda ha ancora due squadre con il Feyenoord in Europa League e l’AZ Alkmaar in Conference League.”

Se il Psg dovesse uscire dalla Champions (il Bayern ha vinto uno a zero all’andata) e se anche al Nizza dovesse toccare lo stesso destino in Europa League, “la Francia si troverebbe quindi in una situazione molto scomoda.“

ilnapolista © riproduzione riservata