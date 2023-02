Deschamps: «Grato al Nantes perché mi ha formato. In partite come queste è difficile prevedere cosa accadrà»

Ai canali ufficiali del club:« Nel 1996, il doppio confronto contrapponeva i campioni di Francia e i campioni d’Italia in carica. La Serie A era allora considerata il miglior campionato europeo»

Il Ct della Nazionale francese, Didier Deschamps, è intervenuto ai canali ufficiali del Nantes per parlare della sfida di oggi contro la Juventus. Deschamps è un doppio ex della sfida dato che ha iniziato nella squadra francese ed ha giocato anche per i bianconeri. Di seguito le parole di Deschamps sulla sfida tra Nantes e Juventus:

«Prima di parlare della partita del 1996, voglio parlare dei due club. Ho la più grande gratitudine per l’FC Nantes, dove mi sono formato, dove ho iniziato la mia carriera ai massimi livelli e costruito il mio record. Nel 1996, il doppio confronto contrapponeva i campioni di Francia e i campioni d’Italia in carica. La Serie A era allora considerata il miglior campionato europeo.L’FC Nantes, composto principalmente da giocatori formati al club, ci aveva messo in difficoltà.Ma ci eravamo qualificati per battere in finale l’Ajax».

Continua Deschamps sulla partita:

«È complicato prevedere in anticipo lo scenario di una partita. In una partita di questo livello e con in palio una possibile qualificazione contro uno dei club europei più prestigiosi, il requisito è sempre alto. Non deve essere fonte di dubbio o stress. Devi essere in grado di gestire un appuntamento del genere, soprattutto quando non ci sei abituato. Sento sempre parlare di pressione. Certo, la pressione e lo stress sono negativi. Quindi devi assicurati di scacciare tutto ciò che è negativo e di avere solo adrenalina. I tifosi incoraggeranno la loro squadra per confermare il risultato dell’andata e qualificarsi.. Sono felice di assistere dagli spalti».

