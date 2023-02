Il Cio vuole “forzare” il blocco olimpico facendo qualificare gli atleti russi in Asia (El Mundo)

Vuole bypassare il boicottaggio. In attesa di strappare il via libera da neutrali, gli atleti potranno gareggiare in Asia

Il Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, ha trovato un modo per bypassare il boicottaggio olimpico: consentire agli atleti russi di qualificarsi ai Giochi nelle gare asiatiche. In attesa di risolvere la questione politica e dargli il via libera da neutrali per Parigi 2024. Lo scrive El Mundo.

C’è un contenzioso diplomatico in atto. I governi di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia hanno inviato una lettera congiunta al Cio in sostegno alla causa Ucraina, invocando “il momento per il cambiamento”. La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha detto pubblicamente che “non si può permettere a un Paese che ne attacca un altro di partecipare ai Giochi come se niente fosse”. “A nessun atleta dovrebbe essere impedito di competere solo a causa del proprio passaporto”, ha risposto il Cio in una dichiarazione del 25 gennaio scorso, annunciando che sarà trovato “un canale per consentire agli atleti di competere in condizioni rigorose”.

E per El Mundo il Cio ha trovato “un metodo originale” per bypassare la questione in attesa di strappare il via libera agli atleti da neutrali: “con la maggior parte delle classifiche e dei tornei preolimpici già in corso, il Cio sposterà Russia e Bielorussia in Asia”. Perché anche se da neutrali gli atleti russi e bielorussi dovranno pur qualificarsi ai Giochi. E lo faranno potendo partecipare alle gare di qualificazione in Asia. Ci sarebbe anche il benestare del Comitato olimpico asiatico tramite il suo presidente, l’indiano Randhir Singh.

