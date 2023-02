«Ora Tebas affondi il bisturi sul caso Barça, o andrà tutto a puttane» (ABC)

“A Barcellona vivono in un mondo parallelo, la domanda su Negreira a Xavi è stata la diciassettesima in conferenza. Laporta si comporta da Peter Pan”

E’ scanzonato, ma durissimo, il commento di Juanma Rodrìguez su Abc: è assurdo che “il più grande scandalo della storia dello sport spagnolo si concluda con una censura, le solite frustate e una multa di diecimilacinquecentotrentasei euro”.

L’editorialista sottolinea divertito che per arrivare a domandare del caso Negreira al povero Xavi in conferenza stampa hanno dovuto aspettare la diciassettesima domanda. La conferma che “a Barcellona vivono su Narnia e che varcando la porta dell’armadio accedono a un mondo parallelo abitato da fauni, naiadi e driadi“.

Rodrìguez scrive che la difesa complottistica di Laporta è infantile: “È come se uno dei club storici europei fosse presieduto da un altro Peter Pan che decide di dare la colpa all’immaginario Capitan Uncino, già sulla sessantina e con l’artrite. Siamo a un passo dal Real Madrid, Franco e lo Stato spagnolo messi in fila uno per uno come i responsabili del carnevale, vedrete”.

Tornando più seri: “Se Tebas non vuole farci vedere il calcio spagnolo come uno che sta davanti alla televisione per guardare una rissa tra Rey Mysterio e Triple H, la Lega deve agire e affondare il bisturi fino in fondo. Altrimenti andrà tutto a puttane se non ci è già andato”.

