Messi raggiunge quota 700 gol in carriera

In Francia affermano che “nessuno può contestare il suo posto tra i più grandi nella storia del suo sport, tutte le generazioni messe insieme”

Dall’alto dei suoi 35 anni, Lionel Messi non ha più nulla da dimostrare e ieri sera contro il Marsiglia ha segnato il gol numero 700 in carriera. Il sette volte Pallone d’Oro argentino ha vinto tutto. In Francia affermano che adesso “nessuno può contestare il suo posto tra i più grandi nella storia del suo sport, tutte le generazioni messe insieme”. La sua connessione con Kylian Mbappé ieri contro il Marsiglia è stata una gioia per gli occhi ed il suo gol nel ‘Le Classique’ è entrato nella storia.

700 CLUB GOALS FOR LIONEL MESSI 🐐 pic.twitter.com/uvvHtzvCxl — GOAL (@goal) February 26, 2023

In poco più di 840 partite Messi ha raggiunto il tagliando dei 700 gol in carriera con i club. Lontano ancora dall’eterno rivale Cristiano Ronaldo che ha raggiunto ad ottobre questo record ma con oltre 943 partite a referto. Messi sembra in stato di grazia anche dopo la vittoria del mondiale con la sua Argentina e si candida prepotentemente anche alla vittoria del prossimo Pallone d’Oro, che sarebbe l’ottavo in carriera. Non sono ancora chiare le sue intenzioni a fine stagione, l’argentino è sempre al centro delle voci di mercato che lo vogliono in America, più precisamente all’Inter Miami la prossima stagione. Con il contratto in scadenza a giugno, Messi può già accordarsi con altri club ma l’impressione comune è che voglia prima mettere in bacheca un’altra Champions League.

ilnapolista © riproduzione riservata