L’Argentina del basket fuori dai Mondiali: non succedeva da più di 40 anni

Nell’ultima partita delle qualificazioni sconfitta “shock” contro la Repubblica Dominicana, dopo essere andati avanti di 17 punti. La Nacion: “Delusione, frustrazione e amarezza”

L’Argentina del pallone campione del mondo, e quella del basket fuori dai Mondiali. La Nacion scrive di “delusione, frustrazione e amarezza” per la sconfitta “shock” contro la Repubblica Dominicana (79-75, dopo essere stati in vantaggio di 17 punti a 2’25 dalla fine del terzo quarto), nell’ultimo appuntamento delle qualificazioni ai Mondiali che si terranno tra Filippine, Giappone e Indonesia. E’ la sconfitta che butta fuori dalla competizioni una delle nazionali storicamente più forti del mondo, vicecampione in carica. Non salta un Mondiale da più di 40 anni.

L’Argentina era già inguaiata. Si trovava al quarto posto nel girone E, con il Brasile meglio piazzato per differenza di punti. Era necessaria una combinazione di risultati per escludere l’Albiceleste… risultati che piano piano hanno preso la forma d’un incubo. Compreso la vittoria del Brasile sugli Stati Uniti.

L’Argentina dunque non giocherà quella che sarebbe stata la sua decima Coppa del Mondo consecutiva, da Spagna 1986. L’ultima volta che non ha giocato un Mondiale è stato in Colombia, nel 1982.

