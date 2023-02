Il Bayern con Cancelo vince 4-2 sul Wolfsburg. Il City senza di lui perde 1-0 col Tottenham (Video)

Ha impiegato 14 minuti per il suo primo assist in Bundesliga. I bavaresi hanno vinto nonostante abbiano giocato dal 55esimo in dieci uomini

Lo certifica il profilo Twitter del Bayern Monaco, Joao Cancelo ha impiegato solo 14 minuti per mettere a segno il suo primo assist in Bundes Liga, il secondo da quando è a Monca, il primo lo ha segnato in Coppa di Germania e l’ho ha fatto dopo 17 minuti. Cancelo è stato tra i protagonisti del largo successo dei bavaresi (4-2) sul campo del Wolfsburg. È rimasto in campo 78 minuti. Il Bayern ha giocato in dieci uomini dal 55esimo per la doppia ammonizione a Kimmich: Era in vantaggio 3-1 e con un uomo in meno ha chiuso sul 4-2. Proprio mentre il suo City senza di lui veniva sconfitto 1-0 dal Tottenham

It took just 𝟏𝟒 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐬 for João Cancelo to get his first assist in the Bundesliga 🔥 pic.twitter.com/ghh7TXMFdJ — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 5, 2023

Questa volta il cross al bacio per Coman che al volo la butta dentro senza troppe difficolta. Sul pallone Cancelo aveva scritto “spingere qui”.

Hanno regalato uno come Cancelo al Bayern di Nagelsmann a metà stagione e mi dicono che vogliono vincere a tutti i costi la Champions League. https://t.co/Nepgjq3R4o — Daniele V. Morrone (@DanVMor) February 5, 2023

Due partite due assist e sui social si sono scatenati i tifosi. Alcuni contenti dell’approdo del portoghese in Germania, addirittura deridono il City per averlo “offerto” senza troppe pretese (70 milioni di riscatto sanno molto di “tenetevelo per adesso e poi si vedrà”).

Al City era arrivata la solita critica sul portoghese, non proprio falsa, sulla sue difficoltà in fase difensiva. Detto e smentito dai tifosi bavaresi: “Ci avevano detto che non sa difendere [emoticon del pagliaccio]”

C’è anche il rammarico dei tifosi del Real Madrid. Un ultimo retroscena di mercato infatti ha riguardato proprio l’offerta del giocatore da parte del City al Real Madrid. I Blancos però, forse con un po’ di arroganza, hanno rifiutato l’offerta e hanno precisato di avere altre priorità, non è un terzino quel che serve ad Ancelotti. E i tifosi non l’hanno proprio presa bene.

Cancelo has 2 assists in less than 2 full games for Bayern so far but apparently he wasn’t good enough for our “superteam”. He was literally OFFERED to us and we said no… pic.twitter.com/7qq2DnvO8D — Noodle Vini (@vini_ball) February 5, 2023

Se continua così, Salihamidzic potrebbe arrivare tranquillamente ai 70 milioni concordati con il City.

