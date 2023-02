Empoli-Napoli, espulso Mario Rui per fallo su Caputo

Primo rosso stagionale per il Napoli che resta in 10 uomini al 68esimo della sfida contro l’Empoli. Il terzino potrebbe rimediare due giornate di squalifica

Mario Rui è sceso in campo titolare oggi contro l’Empoli per sostituire Olivera che aveva giocato in Champions contro l’Eintracht, si è fatto espellere al 68esimo della partita per un fallo di reazione su Caputo

Da terra il terzino portoghese del Napoli, colto da un raptus, alza la gamba e colpisce ai genitali l’attaccante dei toscani. Se l’arbitro Ayroldi, chiamato al Var per valutare l’episodio, segnalerà questo fallo come condotta violenta, il difensore numero 6 potrebbe rimediare due giornate (o più) di squalifica, saltando non solo la Lazio ma anche l’Atalanta.

Al 70′ con l’uomo in meno Spalletti corre ai ripari ed effettua un doppio cambio. Escono Kvaratskhelia e Lozano, entrano Olivera ed Elmas. L’uruguaiano va a coprire la posizione scoperta dopo l’espulsione di Mario Rui.

