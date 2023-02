Djokovic ha dominato l’Australian Open con una lesione di tre centimetri al tendine del ginocchio

Altro che finto infortunio, il direttore del torneo ha visto la risonanza: “Difficile pensare che possa aver fatto quel che ha fatto con un infortunio simile”

Novak Djokovic ha dominato e vinto l’Australian Open con una lesione di tre centimetri al tendine del ginocchio sinistro. Alla faccia di chi ipotizzava una “lagna” tattica (non sarebbe la prima volta) del ritrovato numero 1 al mondo.

Il serbo, che non si lascia passare un mosca sotto al naso figurarsi un’accusa di finto infortunio, dopo la vittoria in finale su Tsitsipas aveva promesso che avrebbe mostrato i risultati della risonanza magnetica cui si era sottoposto a inizio torneo. L’ha fatto a Craig Tiley, il Ceo di Tennis Australia e direttore del primo Slam stagionale, che ha dichiarato di aver visto i risultati dell’esame. “Credo che nessuno possa mettere in discussione le qualità atletiche di Djokovic – ha detto ha detto Tiley in uno show radiofonico su Sports Entertainment network – Ha giocato con uno strappo di tre centimetri al tendine del ginocchio. Ho visto le ecografie, i medici vi diranno la verità. E’ difficile pensare che possa aver fatto quel che ha fatto con un infortunio simile. Ha affrontato la situazione con estrema professionalità. E’ sempre concentratissimo in tutto quel che fa, ogni singolo minuto della giornata. E’ attento a quello che mangia o beve, a quel che fa e a come lo fa, senza mai nessuna pausa”.