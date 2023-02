Carnevale: «Spalletti? È un grande professionista. Ti attacca al muro dicendoti le cose in faccia»

A Canale 8: «A Udine fece un lavoro straordinario, assicuro che è il più bravo che c’è, ha metodi di lavoro straordinario»

Andrea Carnevale, ex giocatore del Napoli e attuale dirigente dell’Udinese, è stato invitato nella trasmissione “Legends” in onda su Canale 8. L’ex esterno azzurro ha rivelato un particolare su Luciano Spalletti quando allenava i friulani.

Carnevale racconta:

«A Udine fece un lavoro straordinario, assicuro che è il più bravo che c’è, ha metodi di lavoro straordinari. Arrivava alle 9 di mattina e andava via alle 19. Programmava tutto, è un grande professionista e ha un grande carattere. Ti attacca al muro, lo so perché l’ho vissuto. Dice le cose in faccia e ha grande personalità. Fece mettere i telefoni fissi ad alcuni giovani a casa, erano ragazzi che poi si sarebbero affermati, come Felipe, Muntari o Asamoah. Voleva verificare che a mezzanotte fossero a casa: questo per parlare della cura del dettaglio, li voleva già professionali».

