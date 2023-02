Ancora insulti razzisti in Premier, il Brentford “disgustato e rattristato”

È accaduto dopo Arsenal-Brentford. Un pareggio per 1-1 che mantiene Arteta in prima posizione in Premier League ma che i tifosi non hanno accolto con favore.

Il bersaglio è Ivan Toney, l’attaccante che ieri ha siglato la rete del pareggio. L’attaccante del Brentford dopo il gol ha ricevuto “una raffica di messaggi diretti al suo account Instagram“.

E non erano complimenti. Un cancro che continua macchiare qua e là il mondo del calcio. Già a gennaio un uomo, secondo quanto scrive la Bbc, si era scusato in tribunale proprio con Toney per avergli rivolto insulti razzisti e già allora il Brentford aveva preso posizione: “Quante volte deve succedere?”

Almeno un’altra, quella di ieri. In un comunicato il club ha dichiarato:

“Siamo disgustati e rattristati dal fatto che Ivan abbia dovuto affrontare tutto questo ancora una volta. Non lo tollereremo e faremo tutto il possibile per perseguire le persone coinvolte. Chiediamo agli appassionati di calcio di tutto il mondo di assaporare la competizione e la rivalità che esistono tra di noi, ma di rispettare e abbracciare le nostre differenze e celebrare la diversità che esiste in tutta la Premier League.”

Anche l’Arsenal ha espresso solidarietà nei confronti dell’attaccante del Brentford:

“Siamo con Ivan Toney e stiamo lavorando con Brentford per identificare coloro che hanno inviato abusi razzisti. All’Arsenal condanniamo ogni forma di discriminazione e adottiamo un approccio di tolleranza zero. Applicheremo l’azione più forte possibile a chiunque possiamo identificare inviando messaggi di odio.“

We stand with Ivan Toney and are working with Brentford to identify those who sent racist abuse.

At Arsenal we condemn all forms of discrimination and take a zero tolerance approach. We will apply the strongest possible action to anyone we can identify sending hateful messages. https://t.co/1fejDgeTB3

— Arsenal (@Arsenal) February 12, 2023