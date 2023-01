Tardelli: «Non ho mai sentito di un atleta arrivato a cent’anni, un motivo ci sarà»

A La Stampa: «nel nostro mondo tutto è estremizzato e lo saranno state anche le cure per un recupero più rapido»

Anche Marco Tardelli scrive di farmaci e calcio nella sua rubrica su La Stampa. Parte dalle morti di ex calciatori ancora giovani e conclude così:

Ho letto le dichiarazioni in questi giorni di Dino Baggio (il prima e il dopo) , che ho avuto anche la fortuna di allenare, Dino ha fatto delle riflessioni lecite, che dovrebbero, soprattutto dopo i terribili e prematuri lutti degli ultimi giorni, farci pensare. Il suo non è un j’accuse, è la voglia di capire, conoscere e sapere se dobbiamo preoccuparci. È difficile collegare i nostri Amici, che in questi giorni ci hanno lasciato, a cure sbagliate o all’uso di qualche strano medicinale. Ma la verità è che nel nostro mondo tutto è estremizzato e lo saranno state anche le cure per un recupero più rapido. Quello che purtroppo so è che non ho mai sentito che un atleta professionista sia arrivato alla veneranda età di cent’anni. Un motivo, ahimè, ci sarà.