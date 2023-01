Spalletti festeggia il nuovo anno facendo il trenino con Belen (VIDEO)

A cena alla Terrazza Calabritto, il tecnico è stato coinvolto a forza nel divertimento. Prima la resistenza passiva, poi la resa

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha festeggiato il Capodanno facendo il trenino con Belen Rodriguez. A cena alla Terrazza Calabritto, il tecnico del Napoli è stato “convinto” in maniera abbastanza energica da Belen, che lo ha letteralmente trascinato in pista al fine di farlo unire al divertimento generale. A nulla sono valsi i tentativi di Spalletti di opporre resistenza, Belen è stata più convincente. Spalletti alla fine è stato costretto ad alzarsi da tavola, con il telefono in mano e, sorridendo, si è prestato al gioco, mentre tutto intorno i presenti lo acclamavano. Il video è stato pubblicato su Instagram dallo stesso ristorante tra le storie.