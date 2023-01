L’annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni. Condurrà la terza o la quarta serata. Amadeus ha scelto anche la Cardinaletti, del Tg1

Sofia Goggia affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo 2023. Sarà la terza co-conduttrice, insieme a Chiara Ferragni, che sarà la madrina della prima e dell’ultima serata, e a Francesca Fagnani, che affiancherà Amadeus e Gianni Morandi nella seconda serata. La quarta co-conduttrice dovrebbe invece essere Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1. Lo scrive Il Messaggero.

“Sarebbe proprio la 30enne sciatrice bergamasca la terza co-conduttrice della kermesse, in programma dal 7 all’11 febbraio”.

“I giochi sarebbero fatti, anche se l’ufficialità arriverà solamente nei prossimi giorni, magari con un nuovo passaggio di Amadeus nello studio del Tg1, l’unico spazio che usa per comunicare. Proprio dalla redazione del Tg1 potrebbe essere pescata la quarta e ultima co-conduttrice dopo gli annunci di Chiara Ferragni (madrina della prima e dell’ultima serata) e di Francesca Fagnani (l’intervistatrice di Belve affiancherà Amadeus e Gianni Morandi nella seconda serata)”.

Dal Tg1 arriverebbe, appunto, Giorgia Cardinaletti, marchigiana 35enne.

“lo scorso giugno è stata fatta esordire dalla direttrice Monica Maggioni alla conduzione dell’edizione delle 20, in sostituzione di Francesco Giorgino che si era rifiutato di fare la rassegna stampa del mattino”.

Il Messaggero continua:

“Se l’apprezzatissima Giorgia Cardinaletti porterà all’Ariston il suo stile misurato e sobrio, Sofia Goggia rappresenterà invece l’essenza della sportiva che dalle cadute trae ancora più forza”.

La sciatrice è reduce dalla vittoria nella discesa libera di St. Moritz dello scorso dicembre con un tutore alla mano, dopo essersela rotta in due punti. Tornerà a gareggiare per la Coppa del Mondo il 14 gennaio, a St. Anton, in Austria.

“Nella settimana del Festival, l’8 febbraio, è in programma una gara femminile dei mondiali di sci, il Super Gigante: quella sera sul palco ci sarà Francesca Fagnani, quindi per lei ci sarebbe o la serata del 9 o quella del 10 (ricordate Ibrahimovic nel 2021 che andava e veniva?), perché sabato 11 è previsto il bis di Chiara Ferragni”.