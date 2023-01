Repubblica: i due tifosi della Roma arrestati per gli scontri sull’A1 tornato liberi

Il giudice per le direttissime della Capitale non ha infatti convalidato l’arresto non riconoscendo l’applicazione della flagranza differita

L‘edizione online di Repubblica annuncia infatti che i due tifosi della Roma arresti per gli scontri sono tornati liberi

Tornano liberi Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, i due ultras della Roma arrestati ieri nell’ambito delle indagini relative agli scontri avvenuti domenica sulla A1 nell’autogrill di Badia Al Pino, dove si sono affrontati ultras romanisti e napoletani. Lombardi, 25 anni, e Bigi, 40 anni, erano accusati di rissa aggravata.

Nei loro confronti i Pm Antonino Di Maio e Assunta Cassavia avevano chiesto la custodia cautelare in carcere per la gravità dei comportamenti, degli indizi e il pericolo di reiterazione del reato di rissa. Il giudice per le direttissime della Capitale non ha infatti convalidato l’arresto non riconoscendo l’applicazione della flagranza differita in particolare sotto l’aspetto della necessità e urgenza. I due erano stati bloccati ieri dalla Digos a Roma. Il giudice ha disposto l’invio degli atti al pm, che aveva sollecitato il carcere per i due per l’accusa di rissa aggravata e che dovrà ora trasmetterli ad Arezzo”