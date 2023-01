Razzismo, Mudryk accusa di aver usato su TikTok la N-Word. Lui si è scusato (Sun)

«Kick It Out condanna l’uso della parola con la N, indipendentemente dal contesto». Il procuratore: «È dispiaciuto, cantava solo un brano rap»

Da poco al Chelsea e già una grana per Mudryk, l’esterno ucraino di grande prospettiva.

Arrivato per una cifra monstre per un 22enne, circa 89 milioni di euro, ha brillato all’esordio contro il Liverpool. Milner se ne ricorderà bene.

È quello che fa fuori dal campo che fa parlare di Mudryk. Il Sun scrive che in un video su TikTok avrebbe usato la N-Word e da lì siano partite le accuse di razzismo:

“Fonti vicine all’ala ucraina, insistono sul fatto che stesse solo cercando di recitare i testi del successo del 2017 del rapper statunitense Lil Baby, Freestyle. Il nuovo ragazzo della Premier League, Mykhailo Mudryk si è scusato per il video. Ma i fan e gli attivisti hanno criticato l’ala ucraina, 22 anni, per aver usato quella parola nella clip di TikTok “indipendentemente dal contesto”. Il rappresentante di Mudryk ha dichiarato a The Sun: «Mykhailo è profondamente dispiaciuto per qualsiasi offesa causata dal video pubblicato sul suo account TikTok lo scorso luglio. Sebbene la sua intenzione fosse esclusivamente quella di recitare il testo di una canzone, Mykhailo si rammarica della sua decisione e accetta con tutto il cuore che non fosse appropriata».”

Le polemiche e le critiche sono arrivate dal principale gruppo calcistico contro il razzismo, Kick It Out, che ha dichiarato:

«Kick It Out condanna l’uso di tutti gli insulti razzisti, inclusa la parola con la N, indipendentemente dal contesto. La parola N è profondamente offensiva e l’uso di questo termine da parte di figure di alto profilo nel calcio può solo servire ad allontanare le persone dal gioco. È importante che i calciatori utilizzino la loro piattaforma significativa in modo positivo e siamo incoraggiati a vedere che Mykhailo Mudryk ha riconosciuto il danno causato dal suo uso di questo insulto offensivo».

Mudryk ha subito riparato a un danno particolarmente sentito in Inghilterra e non solo.