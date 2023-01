Pinot, il ritiro del ciclista romantico: «Siamo pazzi, e a me i campioni non sono mai piaciuti»

A L’Equipe: “Sono stato un buon corridore, e basta. Non volevo una carriera piatta, che belli gli alti e bassi. Ti alleni con la neve, non ci pensi. E così impari a vivere”

Thibaut Pinot ha annunciato l’addio al ciclismo con qualche mese d’anticipo. Per godersela, dice. E’ stato un “nome” del gruppo per anni, pur senza vincere davvero. Nel 2019 ha rischiato di vincere il Tour de France, ma niente. E’ stato uno di quei ciclisti romantici, vecchia maniera, sofferti. Con qualcosa da dire. E infatti ne ha dette tantissime di cose, intervistato da L’Equipe.

Dice che la prima cosa che farà, a ottobre, appena smette è buttare i rulli con i quali è stato costretto ad allenarsi a casa, nel lockdown. Che la decisione è scaturita dall’infortunio nel 2021 (dopo un incidente a Nizza nel Tour 2020): “Lì ho capito che era difficile, che stavo invecchiando”.

“Sono sempre stato lucido riguardo alle mie capacità. So che non avrò mai più il mio livello del 2019. Quello che ci si aspettava da me era vincere il Tour. Questo è tutto. Il mio sogno era vincere una tappa al Tour, ce l’ho fatta. L’altro mio sogno era vincere il Lombardia e da quando è successo (nel 2018), non vedo più la gare alla stessa maniera. Non ha più lo stesso sapore”.

“Il ciclismo ha preso un terzo della mia vita e ora voglio dedicarmi alla mia seconda passione, gli animali, la natura. Ho sempre voluto creare cose da ciò che la natura ci dà, dal miele, coltivare i suoi frutti, le sue verdure, vedere cosa ci possono dare gli animali. Creare camere per gli ospiti. Mi prenderò il tempo per mettere tutto a posto, voglio ancora fare sport, trail running o sci di fondo, mi piacerebbe. È importante per me che sono iperattivo. Questo progetto agricolo, coltivare la terra, l’ho sempre avuto dentro di me. Grazie alla bici, sono stato in grado di costruire tutto questo”.

Tra il Tour 2019 e l’autunno a Nizza nel 2020, si passa da un altissimo a un bassissimo… “È stato dopo che ho capito che avrei potuto vincere il Tour. Forse è stata una benedizione sotto mentite spoglie, forse non potevo sopportare di vincere il Tour de France. Ma all’epoca non perseguitava le mie notti”.

“Quando ti arrendi e finisci in ospedale in terapia intensiva, ti accorgi che è solo andare in bicicletta. Questa esperienza mi ha aiutato ad accettare quello che mi stava accadendo nel 2019. Prima non sopportavo il fallimento, mi faceva molto, molto male, ma dopo il 2018 è diventato diverso, mi sono detto che non potevo continuare a rovinarmi la vita”.

“Non ho mai voluto la vita del campione. Sarei diventato un personaggio pubblico, molto famoso, cosa che non volevo. Il Tour è una gara che volevo vincere e se non l’ho vinta è un segno del destino, è così. Non sono troppo religioso, ma credo nei segni della vita. Ho fatto questa carriera e forse mi permetterà di essere felice per il futuro. Non ci mai mai mai. Non una volta a casa o nella natura penso al Tour de France”.

“Sono rimasto onesto, nella mia filosofia ciclistica, per tutta la mia carriera, sono soddisfatto. Avevo il potenziale grezzo per vincere più gare, ma non è abbastanza nel ciclismo”.

“Per me ero un ottimo corridore, ma non un campione. I campioni sono 4-5 per generazione e io non sono certo uno di loro. I campioni non mi piacciono, non ho mai avuto gli occhi grandi davanti alla tv. I miei modelli sono corridori come Jérémy Roy, William Bonnet, Matthieu Ladagnous. Mi hanno ispirato. Perché ho visto la loro forza di carattere, ho avuto fiducia in loro e per me questo è stato molto importante”.

E il doping degli altri? “Spesso mi ha frustrato. Mi sono sempre detto che un ragazzo drogato potrebbe allenarsi meno duramente di me, che avrei potuto compensare andando oltre il dolore. È così che mi sono rassicurato. Però quante volte sono arrivato secondo o terzo sapendo benissimo, o dubitando, che la vittoria fosse effettivamente mia…”

Pinot dice che la sua “carriera difficile dal punto di vista emotivo, con alti e bassi” gli è piaciuta: “meglio che una carriera piatta, dove non succedeva niente, dove si vinceva e basta… Mi serviva anche quello, prendere gli schiaffi, somiglia molto al mio temperamento, non mi piacciono i mari piatti”.

“Si dice spesso che il ciclismo sia una scuola di vita e per me è vero. Mi ha insegnato a mantenerla semplice. Mettersi in discussione ogni giorno. È uno sport che ti rimanda sempre a quello che sei. Ti insegna il rigore, la sofferenza. Per andare oltre i tuoi limiti. In un Tour come il 2020, dove sono infortunato, gli ultimi giorni non avevo nemmeno la forza di salire le scale dell’albergo. Siamo completamente pazzi, è senza dubbio la prima condizione per essere un ciclista. Quando a volte vedi come ci alleniamo, con -10°, piove, nevica… non ci facciamo domande. E nella vita di tutti i giorni sarà lo stesso, quando devi uscire, beh, vai. Ora sono pronto per la vita reale”.