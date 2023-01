Napoli terzo favorito per la Champions, solo Bayern e City davanti agli azzurri (FiveThirtyEight)

Secondo il sito specializzato in analisi dei dati, il Napoli ha l’80% di probabilità di vincere il campionato e il 7% di vincere la Champions League.

Che il Napoli quest’anno abbia concrete possibilità di successo se ne sono accorti tutti, anche oltre oceano e non solo il New York Times.

Non solo bookmakers quindi. Questa volta a far sognare i tifosi azzurri è il sito FiveThirtyEight che mette al primo posto il Napoli fra le possibili vincitrici della Champions League e dello Scudetto.

Dopo il pareggio del Milan a Lecce, il Napoli si trova a +10 dalla seconda in classifica e la schiacciante vittoria al Maradona contro la Juve ha posto le basi per la corsa scudetto.

Ad essere la favorita lo dicono in tanti, in Italia e all’estero, ma questa volta il parere arriva da un sito specializzato in Data Analisys e di proprietà di AbcNews, FiveThirtyEight. Sul sito si legge che la missione della società è quella di utilizzare “dati e prove per promuovere la conoscenza pubblica, aggiungendo certezza dove possiamo e incertezza dove dobbiamo.”

Il sito, attraverso un calcolo statistico ha stabilito che la percentuale di successo del Napoli in campionato è pari all’80%. Il Milan si ferma al 7%, mentre l’Inter al 9%.

Ma a far notizia sono anche le percentuali relative alla Champions League. In questo caso il Napoli sarebbe la favorita dopo Bayern e City. In questo caso a far gonfiare le percentuali di successo (26% Bayern, 20% City e 7% Napoli) hanno contribuito i successi nella fase a gironi conclusa al primo posto dalla squadra di Spalletti, mettendo dietro il Liverpool di Klopp.

Le possibilità per il Napoli di raggiungere la finale salgono al 16%. Sono numeri che comunque fanno sognare se si pensa che tra le altre squadre ci sono Real, Liverpool, Psg.