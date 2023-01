La Osaka non gioca da settembre. Il motivo del ritiro, ufficializzato dagli organizzatori del torneo, non è noto. Al suo posto la giovane ucraina Yastremska

Naomi Osaka si ritira dagli Australian Open. Il Guardian: lascerà il tennis?

La due volte campionessa Naomi Osaka si è ufficialmente ritirata dagli Australian Open, per motivi non specificati. L’annuncio viene dall’organizzazione del torneo su Twitter.

“Naomi Osaka si è ritirata dagli Australian Open. Mancherà all’#AO2023″.

Naomi Osaka has withdrawn from the Australian Open. We will miss her at #AO2023 💙 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 8, 2023

Osaka non gioca da settembre. Il Guardian scrive:

“La mancata presentazione della 25enne a Melbourne accresce ulteriormente le preoccupazioni che la quattro volte campione del Grande Slam possa non tornare affatto sul campo da tennis. Osaka si è presa una pausa per problemi relativi alla sua salute mentale dopo aver saltato gli Open di Francia del 2021 e in seguito ha rivelato di aver lottato con la depressione e l’ansia per diversi anni. Scesa al 47esimo posto nel ranking WTA, la giocatrice giapponese non gioca da quando si è ritirata dal secondo turno a Tokyo lo scorso settembre per dolori addominali e ha vinto un solo incontro completo dallo scorso maggio”.

Il suo abbandono è un altro duro colpo per gli organizzatori dell’Open che già vacillavano per i ritiri dell’anno scorso della campionessa femminile in carica, Ash Barty, e delle leggende Serena Williams e Roger Federer, scrive il quotidiano inglese. Tra l’altro, sabato, si era ritirato anche Carlos Alcaraz, per un infortunio al bicipite femorale.

È la giovane ucraina Dayana Yastremska che prende il posto della Osaka nel tabellone.

Le Parisien scrive:

“Il motivo del ritiro del due volte vincitore degli Australian Open (2019 e 2021) non è stato reso noto”.