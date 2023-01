Ndombele che fa il No-Look a tre passi dalla porta è l’evoluzione di Michu. Meret capitano è la vittoria del tempo galantuomo

Certo che mandare ad arbitrare in piena Allerta Meteo una che si chiama Maria Sole già pareva ‘na barzelletta. Se non vi è immunità di genere permettetemi di aggiungere che sembrava lì per caso, a dirigere il carretto delle nocelle.

Dieci cambi, ‘o viento, ‘a pioggia, Sembrava potesse bastare Simeone ed invece Bereszyński si è addormentato quando già erano pronte le pizze a tavola.

Tale Sernicola doveva essere espulso nel sottopassaggio. Fallo su Jesus da rosso diretto. Un rigore su Gaetano grosso quanto la noia dei commenti Mediaset…

Se pensiamo che dobbiamo dare cinque goal a tutte ci sbagliamo. Se dobbiamo però specchiarci e divorarci una qualificazione beh il fastidio sale.

Ndombele che fa il No-Look a tre passi dalla porta è l’evoluzione di Michu. Ma c’ha fatto?

Meret capitano è la vittoria di un tempo che spesso si ricorda d’essere galantuomo.

Fastidiosa eliminazione ma forse provvidenziale in vista di Salerno. Il turnover era necessario e ovvio se non giocano con la Cremonese, quando? Ah solo per la cronaca, andate a vedere quante partite in B ha arbitrato il direttore di gara di questa sera e capirete perché sembrava fuori posto.

Sempre e Comunque

Forza Napoli

❤️