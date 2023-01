Lazio-Empoli, i tifosi biancocelesti nei Distinti intonano cori antisemiti

Il Giornale scrive che si è trattato del coro già udito nel derby di novembre. Ieri è stato intonato in tre occasioni nel primo tempo del match

La chiusura della Curva Nord per un turno non è servita. Durante Lazio-Empoli, i tifosi biancocelesti sono tornati a intonare cori orribili, stavolta antisemiti, e a farlo sono stati quelli che erano seduti in tribuna.

La notizia è su diversi quotidiani, dal Corriere Roma a Il Giornale, che scrive:

“Benché fosse squalificata la Curva Nord (per gli ululati razzisti rivolti a Banda e Umtiti nella gara giocata a Lecce il 4 gennaio), dai distinti si è sentito nitidamente un coro antisemita. Intonato in tre occasioni (sempre nel primo tempo), aveva già fatto scalpore a inizio novembre quando era stato cantato durante il derby: «In Sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista vaffanc…». La Lazio aveva chiesto alle autorità di non squalificare la Curva, colpendo anche molti innocenti, ma di aiutarla a individuare i responsabili e sensibilizzare sulla tematica”.

Del resto i cori antisemiti non si erano ascoltati solo nel derby, come riporta Il Giornale, ma anche in Lazio-Monza, sempre a novembre. All’epoca riportammo così l’accaduto:

La vergogna della Curva Nord continua: cori antisemiti anche durante Lazio-Monza. I tifosi biancocelesti hanno intonato gli stessi cori oltraggianti che avevano intonato domenica scorsa e che avevano destato ancora più polemica perché accompagnati dal balletto dei giocatori della Lazio sotto la curva dei loro tifosi. I nuovi cori sono oggi sulla Gazzetta dello Sport. Si tratta degli stessi cori oltraggianti sentiti domenica scorsa durante il derby e su cui il Giudice Sportivo ha chiesto alla Procura Federale di aprire un’inchiesta. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Commozione, striscioni e applausi per il ricordo di Gabriele Sandri a 15 anni dalla morte del giovane tifoso laziale

(avvenuta durante una trasferta, prima di Inter-Lazio, l’11 novembre 2007). Poi, purtroppo, nella serata dell’Olimpico, anche durante Lazio-Monza, ci sono stati ancora una volta in Curva Nord in un paio di occasioni cori antisemiti, gli stessi che si erano sentiti chiaramente durante il derby di domenica scorsa e gli stessi che hanno portato il giudice sportivo a chiedere alla procura federale di aprire un’inchiesta sull’accaduto”.