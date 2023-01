La Fa apre un’indagine dopo i cori omofobi a Lampard

Ieri sera, una minoranza di fan del Manchester ha rivolto un canto omofobo all’allenatore dei Toffees Frank Lampard

Il Manchester United sarà oggetto di un’indagine della Fa dopo i cori omofobi nella vittoria contro l’Everton. Ieri sera, una minoranza di fan del Manchester ha rivolto un canto omofobo all’allenatore dei Toffees Frank Lampard.

La Federcalcio inglese avvierà, quindi, un’indagine sull’incidente, che potrebbe portare ad una sanzione.

Alcuni emissari della Fa hanno spiegato a The Athletic: «Continuiamo a lavorare a stretto contatto con il Crown Prosecution Service, così come con la Football Policing Unit del Regno Unito, in relazione all’uso di termini omofobi».

«Parte del nostro lavoro in quest’area è stata quello di aiutare le autorità competenti con dichiarazioni di impatto da parte dei sostenitori Lgbtq+, specificando in che modo i cori di questa natura influiscano sulla loro esperienza e sensazione di inclusione durante le partite di calcio, in modo che possa essere stabilita una presa di posizione e una comprensione più chiara su questi cori. Siamo fermamente contrari a tutte le forme di discriminazione e ci stiamo impegnando per garantire che il calcio sia un ambiente sicuro per tutti, che abbracci veramente la diversità e metta in discussione comportamenti odiosi sia dentro che fuori dal campo».

Lo United si è affrettato a condannare il canto omofobo:

«Il Manchester United è orgoglioso di avere fan diversi l’uno dall’altro e lavoriamo duraente per ridurre i casi come abbiamo tristemente sentito oggi».