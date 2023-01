Il Bayern Monaco è ancora senza portiere, il Mönchengladbach non vuole cedere Sommer

Sommer ha l’accordo con il Bayern ma 8 milioni non bastano ancora anche se lo svizzero è a fine contratto. Neuer infortunato

Rmc Sport fa il punto sul mercato del Bayern Monaco, alla continua ricerca di un sostituto di Manuel Neuer. Il portiere tedesco si è infortunato il mese scorso sciando e la sua stagione sembra finita. Le risposte negative per Trapp e Nubel costringono i bavaresi a fiondarsi su Yann Sommer ma la pista è complicata:

“I rifiuti di Trapp e Nübel costringono il Bayern Monaco a cercare un portiere per sopperire l’assenza del portiere tedesco Neuer. I vertici bavaresi hanno quindi deciso di puntare sul portiere Yann Sommer. Il 34enne svizzero, il cui contratto con il Borussia Mönchengladbach scade a fine stagione, ha già trovato un accordo con il Bayern, ma le discussioni tra i due club si stanno arenando sull’importo del trasferimento”.

Secondo Sky Sport De il Bayern avrebbe messo sul piatto circa 8 milioni di euro più uno di bonus per lo svizzero:

“Secondo Sky Sport De, i vertici del Bayern hanno quasi raddoppiato la loro offerta iniziale di cinque milioni di euro per portarla a otto milioni di euro, più un milione di euro di bonus. Insufficiente, però, per convincere il Borussia Mönchengladbach a cedere il proprio giocatore. Il direttore sportivo del club ha recentemente affermato: “Non lasceremo andare Yann Sommer e lo abbiamo detto al Bayern”.

Se Sommer dovesse andare al Bayern Monaco, il Gladbach avrebbe già individuato in Omlin il sostituto perfetto:

“Il Borussia avrebbe comunque già nominato un sostituto di Sommer, il portiere del Montpellier Jonas Omlin. Anche se ancora nessuna offerta è stata recapitata al Gladbach”.

L’allenatore dei bavaresi Nagelsmann al momento si accontenta del secondo portiere Ulreich, ma vuole intervenire sul mercato per avere un portiere affidabile:

“L’allenatore del Bayern Julian Nagelsmann ritiene che l’ingaggio di un portiere sarebbe necessario prima del doppio confronto contro il Psg in Champions League: “Secondo me abbiamo l’obbligo di ingaggiare un altro portiere – ha detto – indipendentemente da chi sarà il numero uno e il numero due”. “Abbiamo giocatori giovani che hanno molto talento, ma giocare una partita in questo momento della stagione senza aver mai giocato a calcio professionistico sarebbe una situazione difficile”, ha aggiunto”.