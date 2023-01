Sconfitti 1-0 a Valladolid, piena zona retrocessione. Su Twitter: “Gattuso es el peor entrenador tacticamente que ha tenido el valencia desde Pako Ayestarán”

Il Valencia perde ancora, Gattuso li sta accompagnando in Serie B. Il Valencia è stato sconfitto 1-0 dal Valladolid che li ha agganciato in classifica a 20 punti. A questo punto la formazione di Gattuso è ufficialmente coinvolta nella lotta per non retrocedere visto che Getafe e Celta Vigo sono terzultimo e penultimo a 17 punti e il Celta deve ancora giocare (oggi in casa contro l’Athletic Bilbao).

Il giornale on line Supedeporte.es scrive: “prosegue il dramma del Valencia” che aveva cominciato bene la partita ma poi si è scomposto alla distanza e ha subito il gol decisivo nel finale.

El Valencia se va al precipicio y desde el club nadie parece que le quiera poner remedio (no es novedad). – 29 de enero y no ha llegado ni un solo refuerzo

– A Gattuso parece que se le han agotado las ideas. La dirección del equipo está siendo nefasta últimamente. — Javi Carrión (@Jav_Carrion) January 29, 2023

🚨 ¡EL VALENCIA SIGUE EN CAÍDA LIBRE! ⚽ Con Cavani titular, el equipo de Gattuso perdió 1-0 en su visita al Valladolid y solo suma un punto de los últimos 12 disputados en #LaLigaxESPN. pic.twitter.com/pQd7KDZa09 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 29, 2023

Puntos del Valencia después de 18 partidos en las 4 últimas ligas:

28 en 2019-20 (con Celades)

19 en 2020-21 (con Gracia)

28 en 2021-22 (con Bordalás)

20 en 2022-23 (con Gattuso) 129 partidos de Liga del Valencia desde el despido de Marcelino:

39 victorias

43 empates

47 derrotas — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 29, 2023

El máximo culpable es Meriton, pero Gattuso es el peor entrenador tacticamente que ha tenido el valencia desde Pako Ayestarán, le salva su gestión de grupo y su imagen como futbolista.

Inflado por el marketing y por mendes, es un entrenador mediocre. — C.Escorcia (@carlesescorcia8) January 29, 2023