Da quando Bonucci non gioca, la Juve non prende più gol (Libero)

Delle otto partite a porta inviolata dei bianconeri, Bonucci ne ha giocate solo due per intero. In altre due è subentrato in corsa, poi zero minuti in campo

Da quando Bonucci non gioca, la Juve non incassa più gol. Lo scrive Claudio Savelli su Libero.

“Di solito, se non gioca un capitano, si vede. Sta succedendo anche nella Juventus: manca Leonardo Bonucci e la squadra vince senza subire reti”.

Delle 8 partite a porta inviolata dei bianconeri, Bonucci ne ha giocate solo due per intero, scrive Savelli: il 4-0 contro l’Empoli del 21 ottobre e l’1-0 a Verona del 10 novembre. Nelle altre sei, Allegri non lo ha schierato titolare. Nel derby del 15 ottobre, lo ha inserito a gara in corso per 39’, mentre contro il Lecce, il 29 ottobre, Bonucci ha giocato solo 3′, sempre da subentrato. Contro Inter e Lazio il capitano bianconero è rimasto in panchina. Con Cremonese e Udinese non è entrato neanche nella lista dei convocati, per un problema agli adduttori e difficilmente sarà convocato per la sfida di domani contro il Napoli.

“Se tre indizi fanno una prova, siamo di fronte alla certificazione che la Juventus può fare a meno del 35enne Bonucci, almeno tra i titolari. E che il passato si sta facendo da parte per lasciare spazio al futuro che difficilmente lo vedrà bianconero dopo il 2024, data di scadenza del contratto. L’errore della società è stato non accorgersene prima, se è vero che già la scorsa stagione il totem bianconero è stato autore di prestazioni altalenanti: era spesso in difficoltà a campo aperto, nelle marcature strette e nell’uno contro uno, qualità sempre più richieste nel calcio contemporaneo”.