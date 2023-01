Caroline Garcia e la bulimia: «Ora mangio la pizza e non mi sento in colpa. Lo sport non è solo sacrificio»

L’intervista a L’Equipe: “Quando perdi sei solo. Mi riempivo per compensare il dolore. Ho mangiato la pizza al Masters e poi l’ho vinto»

Anche se in pochissimi se ne sono accorti, a novembre Caroline Garcia ha vinto il Masters del tennis femminile, in una sorta di auto-confino, in Texas, con pochissimo pubblica e minore attenzione mediatica. E’ la numero 4 al mondo, e lo era già stata nel 2018. Quest’anno ha vinto anche a Cincinnati, ed è arrivata in semifinale agli US Open. L’Équipe l’ha premiata come “Sacrée Championne des championnes France”. E l’ha intervistata. Lei, per non lasciare niente alla banalità ha parlato anche dei suoi problemi di bulimia.

“Volevo pubblicare una cosa l’anno scorso, ma non ho osato. Volevo dire delle cose perché era stato un anno difficile. Spesso vieni giudicato o criticato quando le persone conoscono il 10% di quello che sta succedendo. Avevo bisogno di farlo, ma non avevo il coraggio. Quest’anno, il giorno del mio viaggio a Bali, ho iniziato a scrivere. E ho voluto condividerlo. Ho esitato. Avevo paura del feedback, ma mi ha fatto bene”.

Garcia parla di pensieri negativi, lacrime, notti insonni. “Non facevo risultati, avevo dolore, non riuscivo a far funzionare il mio gioco, non funzionava… Non è stato facile. Quando arrivi ad una una classifica altissima, non hai realizzato i tuoi sogni e non ce la fai più, non sai se tornerai mai più come prima. Forse è finita, pensi. Forse è finito il mio giorno di gloria, ho perso la mia occasione. Dopo essere stata tra i primi 10 dopo aver vinto dei Masters 1000, è difficile da accettare. A Miami (a marzo) non riuscivo più sopportare il dolore e non potevo più allenarmi. Non volevo più. Mi sono detta che non mi sarei mai liberata di questi dolori ai piedi che mi davano fastidio anche nella vita di tutti i giorni. Ci sono state molte lacrime, notti insonni, quest’anno e già l’anno scorso. Quando le cose non vanno bene, sei sempre più solo. Pensi. E non dormi più”.

Ed è sopraggiunta la bulimia. “Ognuno è diverso. Alcuni non mangiano più, io ero il contrario: mi rifugiavo nel cibo. Erano tempi di crisi. Ti senti così vuota, così triste, che hai bisogno di riempirti. Era l’angoscia di non poter fare quello che volevo in campo, non vincere più e soffrire fisicamente. Mangiare mi calmava per un po’. Sappiamo tutti che non durerà, ma… È stata una fuga. È incontrollabile“.

“Quando sei sola, è più difficile da controllare. E nel tennis passi molto tempo da sola nella tua stanza. Spesso è così che è successo. Dopo, ho iniziato a parlarne, ai miei parenti, agli amici, ai miei genitori. Inizi a capire. Ti rendi conto che se questo accade a te, non è la fine del mondo. A volte è solo la stanchezza che fa desiderare al tuo corpo lo zucchero. Non cambierà nemmeno la tua vita. A volte era inspiegabile. Avevo bisogno di riempirmi per compensare la sconfitta e il dolore”.

“Ora approfitto un po’ di più di tutto quello che c’è intorno al tennis e prendo più tempo per me, mi succede di meno. E quando succede a me, lo accetto di più e mi sento molto meno in colpa. Concedermi piccoli piaceri più regolari evita di avere troppo spesso questa brama (desiderio irresistibile) per qualcosa. A un certo punto non mi sono concessa molto. Stava diventando troppo. Ora, se per due giorni voglio una pizza, bah prendo la mia pizza e smetterà di ossessionarmi. Ho avuto difficoltà ad accettare il fatto che non avrebbe trasformato il mio corpo. Di tanto in tanto mi concedo un piccolo dessert piuttosto che pensarci tutta la settimana e finire per crollare completamente. La sconfitta è diventata una scusa per permettermi tutto. Questo è molto meno vero oggi. Nel ristorante dei giocatori le tentazioni non mancano, non è facile. Impari a conoscere te stesso”.

“Avevo esagerato. Oggi va meglio. Riesco a divertirmi quando lo sento. Se voglio mangiare, lo faccio sapendo che lo sto facendo. E vedo che il giorno dopo va bene. A volte hai bisogno di una prova che non farà nulla al tuo corpo. Ad esempio, ho mangiato una pizza il giorno prima della mia partita contro Kasatkina al Masters. La volevo. Ho trovato un impasto senza glutine. Ero così felice con la mia pizza! E ho tenuto 2 ore e 30 in campo il giorno successivo, vincendo”.

Garcia parla più in generale del tennis. E afferma di aver finalmente compreso che per vincere non bisogna per forza rovinarsi la vita. “Le stagioni del tennis sono così lunghe che potresti avere meno tempo che in una vita più normale per crescere come donna. Quest’anno tutto quello che è successo mi ha aiutato a capire alcune cose da sola. Mi sono evoluta molto. Mi conosco bene adesso. Sono più onesta su ciò che mi piace o non mi piace. E so come proteggermi meglio. Se faccio qualcosa, è perché lo voglio. Se non ne ho più voglia, dico di no. Aver avuto passaggi difficili mi aiuta a godermi di più il momento presente. Mi concedo più piacere. Non dovrebbero esserci sacrifici. L’emozione della vittoria è così fugace nel tennis, non puoi semplicemente fare affidamento su di essa e dire a te stesso: “Se vinco questo torneo, mi renderà felice”. Perché ti renderà felice ventiquattro ore, non di più! Il tennis è una lavatrice”.