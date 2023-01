«Camila Giorgi mi chiese falsi certificati per i vaccini obbligatori. Ho finto per tutta la sua famiglia»

Il Corsera pubblica stralci della deposizione ai pm della dottoressa Grillone, arrestata: «Sono pentita ma dopo il vaccino ebbi piaghe su tutto il corpo»

Il Corriere della Sera pubblica la confessione della dottoressa vicentina Daniela Grillone, arrestata lo scorso febbraio con l’accusa di aver finto di vaccinare centinaia tra sanitari, imprenditori, forze dell’ordine e Vip. Tra questi anche Madame e la tennista Camila Giorgi.

«Sono sconvolta e pentita per le mie azioni».

Ai pm la Grillone ha dichiarato:

«Non sono no vax. Credevo nell’utilità del vaccino. Purtroppo dopo le due dosi che mi sono autosomministrata ho visto che sono comparse sul mio corpo delle piaghe e ho avuto pesanti effetti collaterali».

Dopo aver parlato con un chirurgo, è arrivata la conversione:

«Mi ha convinta che la reazione fosse conseguenza delle dosi (…) Mi ha chiesto di eseguire su di lei un vaccino fasullo e ha chiesto di mandarmi alcuni conoscenti che non volevano vaccinarsi… E io ho accettato».

Il chirurgo in questione iniziò a mandarle i primi pazienti, poi la voce si diffuse.

«Coloro che venivano vaccinati falsamente, a loro volta chiedevano di fissare appuntamenti per parenti e amici, e così il numero dei soggetti cresceva».

Da qui alle lunghe code di novax sotto il suo studio è un passo. Addirittura il marito della Grillone fu costretto ad organizzare un servizio di vigilanza «per disciplinare l’ingresso dei pazienti».

La Grillone racconta che gettava il siero «nel water». Ai pm nega di aver preso soldi («Mai chiesto soldi, ma spesso i pazienti mi hanno portato dei regali») poi si corregge: «In ogni caso potevano lasciare anche dei soldi ma io non chiedevo».

Non ricorda bene Madame ma ricorda la Giorgi.

«La famiglia Giorgi è in cura da molto tempo presso di me… in particolare Camila soffriva del cosiddetto “gomito del tennista” (…) Poco prima dell’inizio dell’estate era venuta chiedendo la possibilità di ottenere delle false attestazioni di tutti i vaccini obbligatori, nonché del vaccino Covid».

Fissa quindi degli appuntamenti

«per l’estate e per l’autunno. Posso confermare con assoluta certezza che nessuno dei vaccini nei confronti della famiglia Giorgi sono stati effettivamente somministrati. In quel caso non ho ricevuto alcun pagamento».