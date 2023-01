Batistuta: «Osimhen segna gol pesanti ma vorrei dirgli di stare più calmo»

A Dazn: «Tifo per lo scudetto al Napoli, lo meriterebbero. Ci provano da 7-8 anni, ci sono andati vicini ma non hanno mai vinto»

Il Napoli incassa anche i complimenti di un bomber di razza come Gabriel Omar Batistuta, ospite a Dazn:

«Faccio il tifo per loro, penso che lo meritino. Ci prova da 7-8 anni, ci è andato vicino ma non ci è mai riuscito. Quest’anno lo vedo più convinto. Il vantaggio in termini di punti è importante e non penso che le altre possano riprendere gli azzurri».

Un altro ex del nostro campionato che vorrebbe vedere gli azzurri sul gradino più alto del podio. C’è spazio anche per un consiglio a Osimhen:

«Ad oggi è il centravanti più determinante del campionato. I suoi gol valgono punti pesanti, mi piace tanto ed è importante per la squadra. A volte sembra troppo voglioso, gli direi di stare più calmo, ad esempio con la Samp ha rischiato di essere espulso. Ma è un attaccante che porta punti».

Certo, ad oggi il nigeriano è il terminale offensivo di un meccanismo complesso e sinergico che si chiama squadra, ma i 12 punti portati da Osimhen nelle gare più complicate possono essere letti come la firma lasciata da un vero bomber di razza. Proprio come Batistuta che a Dazn ha parlato anche di Mondiale, del campionato e del suo passato alla Fiorentina.

«Secondo me sarà difficile ritrovare un Mondiale così. Tifosi e squadre non hanno mai cambiato albergo. Si arrivava facilmente agli stadi, si arrivava in sicurezza. Per me è stato un grande Mondiale. Firenze è stata la mia seconda casa. Sono andato lì quando non avevo neanche 22 anni. Sono andato via quando ne avevo 31. A un certo punto avevo più amici a Firenze che in Argentina. Ho sofferto per non essere riuscito a dare uno Scudetto a questa maglia. In campionato il Napoli è più convinto, hanno un vantaggio importante e le altre penso che non riescano a prenderlo».