Con le quattro partite che ha sbloccato, Osimhen ha portato al Napoli 12 punti (Gazzetta)

8 punti con le 4 partite in cui ha segnato l’1-0, altri 2 con il 3-2 al Bologna e altri 2 gol con Verona e Atalanta. Solo Haaland e Mbappé fanno meglio di lui in Europa

La Gazzetta dello Sport confronta i centravanti della Serie A e degli altri campionati europei prendendo in considerazione il peso dei gol che sbloccano le gare. Ebbene, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha portato alla squadra 12 punti in più con le sue reti.

La Gazzetta scrive:

“Quanto pesa il centravanti nella lotta scudetto? Tanto e al momento – senza nulla togliere alla Banda Spalletti capace di esprimere un gioco spesso brillante ed efficace – i gol di Victor Osimhen fanno la differenza perché portano ben 12 punti in più al Napoli sui 44 con i quali la capolista è nettamente in testa. Il criterio che abbiamo usato in questa classifica prevede di “assegnare” i punti al marcatore che sblocca la gara (quando si vince con più gol di scarto) e quando la sua rete risulta decisiva per il risultato. E così Osimhen arriva a 8 punti con le 4 partite in cui ha segnato l’1-0 (Roma, Sassuolo, Udinese e Sampdoria), altri 2 con il 3-2 realizzato al Bologna e altri 2 gol ancora hanno portato un punto a testa con Verona e Atalanta”.

Fra le squadre che inseguono il Napoli emerge Rafael Leao, che porta in dote al Milan 8 punti, avendo sbloccato le gare per tre volte. Una in meno Lautaro Martinez per l’Inter, che è sullo stesso piano invece di Dzeko.

“il portoghese per tre volte ha sbloccato le gare e porta in dote 8 punti. Uno in meno Lautaro Martinez, che ha lo stesso “peso” di Edin Dzeko che con 7 gol ha fatto raggranellare all’Inter altrettanti punti. Mentre la Juventus è indietro per via dell’infortunio di Dusan Vlahovic, col serbo comunque capace di sbloccare tre gare e portare 5 punti con 6 gol, avendo giocato solo 10 gare in campionato”.

Osimhen, dunque, è il migliore in questa classifica. E guardando agli altri campionati europei, Victor viene subito dopo Mbappé e Haaland.

“Il norvegese è il numero uno in assoluto con 21 gol in 16 gare e 17 punti di dote. Poi c’è il fuoriclasse francese Mbappé che “pesa” per 14 punti nel suo Psg delle stelle. E dietro i due fenomeni c’è proprio Osimhen, migliore al confronto anche dal “pichichi” polacco del Barcellona Lewandowski (quello che in Europa sblocca più partite: 6), e dell’astro nascente del Bayern Monaco, Musiala, oltre che del brasiliano dell’Arsenal, Martinelli”.