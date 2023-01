Australian Open, dopo Djokovic è liberi tutti: si potrà giocare anche con il Covid

L’anno scorso il serbo fu deportato perché non vaccinato, quest’anno basta che i tennisti si sentano abbastanza in forma da riuscire a giocare

In un anno s’è, come dire…, arrevotato il mondo. O, almeno, l’altra parte del mondo. Se l’anno scorso l’Australia fermò e poi espulse dal continente Novak Djokovic perchè non vaccinato con il Covid, quest’anno agli Australian Open si potrà giocare da infetti. Basta che i tennisti si sentano abbastanza in forma fisicamente da riuscire a giocare. Tutto qua. Non sarà più necessario segnalare il risultato dei test agli organizzatori del primo Slam nell’anno. Lo scrive il quotidiano “The Age”, ripreso tra gli altri dallo Spiegel, citando il capo di Tennis Australia Craig Tiley.

Il quale, tuttavia, raccomanda a quelli che non stanno bene di restare a casa: “Lo abbiamo detto chiaramente ai nostri giocatori e ai nostri oltre 12.000 dipendenti”.