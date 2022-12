Wenger ricorda il no di Ibrahimovic: «Non lo conosceva nessuno. Era normale fare i provini»

Wenger ha anche rifiutato il Real Madrid in due occasioni: «Volevo mettermi alla prova con l’Arsenal fino in fondo»

In una intervista rilasciata alla Bbc Arsene Wenger, ex tecnico dell’Arsenal, torna a parlare della vicenda con Zlatan Ibrahimovic. L’ex allenatore ha ricordato quando lo svedese si rifiutò di fare un provino con i Gunners quando giocava nel Malmo in Svezia. Così Wenger su Ibrahimovic:

«Se vorrei avergli fatto firmare il contratto? No, non proprio, perchè Ibra era un ragazzino di 17 anni che giocava con il Malmö, nella seconda divisione svedese. E non lo conosceva nessuno. Noi facevamo tantissimi provini a ragazzi di quell’età, era assolutamente normale volerli vedere prima di prendere una decisione»

Wenger ha anche ricordato di aver avuto la possibilità di sedersi sulla panchina del Real Madrid non una ma ben due volte, rifiutando la corte dei Blancos in entrambi i casi:

«Non credo ci siano molte altre persone che lo hanno fatto in carriera. E ho detto no per rimanere in un club che non aveva le risorse per vincere il campionato. Ma mi sono detto che se dovevo mettermi alla prova allenando l’Arsenal, lo avrei dovuto fare fino in fondo. Ci sono diversi tipi di allenatore. E io sono l’allenatore più longevo della storia del Monaco e in quella dell’Arsenal. Quindi fa parte della mia personalità»