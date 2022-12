Il Pelé privato: sette figli, tre mogli di cui una disse: «Ha piedi terribili, sembravano artigli»

Su L’Equipe. Una figlia, che fu costretto a riconoscere, non volle mai incontrarla. Il primo matrimonio senza amore, il secondo sexy e glamour

Dietro il mito di Pelé calciatore c’era anche l’uomo, con i suoi pregi e i suoi difetti. Un po’ come Batman e Bruce Wayne. Eroe sul rettangolo verde e uomo fallibile fuori.

La vita privata di O’Rey è stata caratterizzata anche dalle vicende dei figli. Il più problematico era Edinho. Per un po’ ha giocato nel Santos dove ha quasi sempre fatto la riserva in porta, a 29 anni diede l’addio al calcio dopo un incidente che provocò la morte di un motociclista. Edinho sfrecciava con la sua macchina e investì il motociclista.

Fu anche condannato per traffico di droga. Diverse le vicende che hanno mostrato il lato umano di Pelè, marito e padre, mai perfetto come lo era in campo.

L’Equipe ricorda le vicende extra calcistiche del Re del calcio: “Quando sposò Rosemeri dos Reis Cholbi nel 1966, Pelé era già padre di Sandra Macedo, classe 1964, frutto di una breve relazione con una domestica che l’idolo si rifiutò di riconoscere finché la giustizia non lo costrinse a farlo, tramite un test di paternità nel 1996. Si ostinerà fino alla fine a non incontrare questa figlia illegittima, morta nel 2006 di cancro al seno.”

Dal primo matrimonio, oltre al problematico Edinho, nacquero anche Kelly Cristina, Jennifer ma nel ’68 c’era già un’altra figlia, nata da una relazione extraconiugale, Flavia Kurtz.

In tutto Pelè ebbe 7 figli, almeno quelli riconosciuti da lui, e si sposò tre volte.

“La seconda nel 1994 con Assiria Lemos Seixas, psicologa e cantante gospel. La terza nel 2016 con Marcia Cibele Aoki, 25 anni più giovane di lei. Ma la sua storia d’amore più glamour e tumultuosa, l’ha vissuta con la cantante e conduttrice brasiliana Xuxa, negli anni 80. Per lei, Pelé andrà a un incontro negli uffici della rivista Playboy, a San Paolo, con il fratellino Zoca.”

Un incontro singolare dettato dall’esigenza di ritirare tutti gli scatti bollenti della sua fidanzata. La richiesta venne accolta a patto di un intervista nella quale, scrive l’Equipe, “la star confesserà, sul suo primo matrimonio, con Rose: «Quando ci siamo conosciuti lei aveva 13 o 14 anni, io 18 o 19. Alla fine ci siamo frequentati e poi ci siamo sposati. Ma poi ho scoperto che non mi piaceva. Mi sono sposato senza amare. Mi piaceva senza amara davvero».”

Qualche anno dopo Xuxa, che nel frattempo aveva intrapreso una relazione con Senna, confesserà: «Pensavo che fosse meraviglioso ma pensavo, e lo penso ancora, che i suoi piedi fossero terribili. Sembravano artigli».

D’altronde gli dei incarnano pregi e difetti degli uomini.