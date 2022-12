Calciomercato.com: il Napoli punta a Kiwior, lo Spezia chiede 20 milioni

Il difensore piace anche a Milan e Juventus, che però si sono fermate nella trattativa. Il Napoli lo vorrebbe a gennaio per sbaragliare la concorrenza

Secondo quanto scrive Calciomercato.com, il Napoli sta provando a battere la concorrenza del Milan per accaparrarsi il difensore polacco dello Spezia Jacub Kiwior, attualmente al Mondiale in Qatar. Il portale di mercato scrive:

“Il gioiellino polacco dello Spezia piace a tanti in Premier League ma anche alle big del nostro campionato. Il Milan si era informato su Kiwior ma non ha ancora deciso se affondare il colpo, la Juve voleva bloccarlo già nel mercato di gennaio ma i problemi giudiziari hanno messo in secondo piano l’aspetto tecnico e progettuale”.

Il Napoli, insomma, avrebbe campo abbastanza libero per tentare l’affondo. Giuntoli, secondo Calciomercato.com, proverà a prenderlo a gennaio, per anticipare la concorrenza. Lo Spezia aveva interrotto le trattative di mercato sperando che il Mondiale facesse lievitare il cartellino del giocatore. Che, in effetti, è passato da 15 a 20 milioni grazie alle sue prestazioni con la Polonia.

“Giuntoli proverà a prenderlo già a gennaio per anticipare la concorrenza. Dal canto suo lo Spezia aveva congelato ogni discussione perché convinto che il Mondiale potesse far aumentare la valutazione iniziale da 15 milioni. Ora per Jakub servono 20 milioni, bonus compresi. Il Napoli fa sul serio, Kiwior può essere il regalo a Spalletti per lo scudetto”.