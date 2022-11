«Come persona non era facile: non voleva che si entrasse nel suo intimo, era ironico e sempre pronto alla battuta con una vena di rabbia contro i potenti e le persone ignobili. Non aveva una grandissima simpatia per me, mi apprezzava come cantautore. In fondo io ero figlio di borghesi e lui un contadino di Sassuolo, io ero un giovane comunista mentre lui era molto oltre»