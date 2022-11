Tom Werner: «Stiamo valutando la cessione del Liverpool, ma non c’è urgenza»

L’ammissione al Boston Globe. «C’è stato interesse da parte di numerosi potenziali partner che stanno valutando l’investimento nel club»

Il presidente del Liverpool, Tom Werner, ha ammesso di stare valutando la cessione del club.

L’indiscrezione era stata lanciata da The Athletic qualche settimana fa. Il quotidiano scriveva che Fenway Sports Group, il fondo proprietario del club, aveva dato mandato a Goldman Sachs e Morgan Stanley di trovare possibili acquirenti interessati al club. FSG detiene il club dei Reds da dodici anni, lo rilevò nell’ottobre 2010 da George Gillett Jr. and Tom Hicks. Il club sarebbe valutato intorno ai 4,5 miliardi di euro. Già a marzo si vociferava che il club fosse alla ricerca di soci, qui ne scriveva Calcio e Finanza.

Werner lo conferma.

“Stiamo valutando la cessione del club, ma non c’è urgenza, nessun lasso di tempo per noi, e per quanto mi riguarda, è tutto come al solito. Un risultato di questa situazione potrebbe essere la nostra continua amministrazione per un bel po’ di tempo”.

Sam Kennedy, partner del FSG, ha aggiunto:

“C’è stato molto interesse da parte di numerosi potenziali partner che stanno valutando l’investimento nel club”.

Le ipotesi sul tavolo, scrive Calcio e Finanza, al momento sono due: la cessione del club a titolo definitivo e la cessione di una quota ad partner di minoranza. Secondo Kennedy, la situazione potrebbe però essere anche quella di un mix, con un partner inizialmente di minoranza che poi salirà fino ad ottenere il controllo del club.

“È l’inizio in termini di esplorazione delle possibilità di possibili investimenti nel Liverpool”.

Tra le manifestazioni di interesse c’è quella della star dell’UFC Conor McGregor che nelle scorse settimane ha scritto su Twitter di aver “richiesto informazioni” per diventare il prossimo proprietario del Liverpool pochi giorni dopo che il Fenway Sports Group ha messo in vendita il club.

Il Mirror, dal canto suo, dava in corsa per l’acquisto anche il miliardario indiano Muskesh Ambani. Ambani, 65 anni, secondo Forbes è l’ottavo più ricco al mondo, con un patrimonio stimato attorno ai 90 miliardi di dollari.